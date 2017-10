Mulher de 56 anos fica gravemente ferida após capotagem no viaduto próximo ao Eixinho Sul

Uma mulher de 56 anos ficou gravemente ferida após se envolver em uma capotagem na altura da 116 sul, embaixo do viaduto da saída do Eixinho, na noite desta sexta-feira (27).

1 de 4

Dorvalina Lemos do Prado, dirigia o carro, um Uno, cor cinza e ficou presa às ferragens. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e transportada para o Hospital de Base (HBB), em estado gravíssimo, com traumatismo craniano, inconsciente e instável.

Publicidade

Não houve impacto no trânsito mas, devido a posição em que o carro estava na via, o local precisou ser totalmente interditada no sentido centro da cidade. A via ficou aos cuidados do Departamento de Trânsito (Detran-DF)