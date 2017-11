Mula que participava de protesto na Esplanada se envolve em acidente no Eixo Monumental

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Um acidente envolvendo uma mula que participava da comitiva “Brasileiros na Estrada – Pelo Brasil, contra a corrupção”, deixou uma pessoa ferida na tarde desta quinta-feira (9). O grupo manifestava na Esplanada dos Ministérios, quando o animal se afastou dos demais, provocando a colisão com um veículo. O rapaz que montava a mula se feriu e recebeu os primeiros socorros ainda no local. O animal, no entanto, não se machucou.

1 de 2

O grupo, composto por cerca de 50 integrantes, saiu de Campo Verde (MT) no dia 8 de outubro e percorreu mais de 1000km até a capital federal. A cavalgada, segundo a Polícia Militar, visa protestar contra a corrupção e se concentrou no Teatro Nacional, seguindo pelo gramado central da Esplanada até a Avenida das Bandeiras.

Publicidade