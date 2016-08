Mudança no tempo: vem mais chuva nos próximos dias

João Paulo Mariano

Especial para o Jornal de Brasília

O brasiliense vai precisar tirar o guarda-chuva de casa nesta semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva que caiu ontem à tarde em alguns pontos do Distrito Federal deve se repetir amanhã, na quarta e, com mais força, na quinta-feira, quando uma frente fria chega ao DF, e deve ocorrer até trovoada. Ontem, antes da precipitação, a temperatura estava em 25,2 ºC e a umidade em 44%. Depois, ficou em 21,8 ºC e 68%.

Para a meteorologista do Inmet Odete Chiesa, neste fim de agosto e início de setembro há uma maior incidência de frentes frias semanalmente. No começo elas são mais fracas, causando uma chuva branda, para nos próximos meses ficarem mais fortes. Assim, não devem ocorrer chuvas durante o dia inteiro, mas em momentos isolados, o que deve levar a umidade a ficar sempre abaixo dos 30%.

A temperatura, por sua vez, não deve diminuir tanto. E a previsão é de que o céu fique claro a parcialmente nublado.

Sem incidentes

Apesar da chuva de ontem, de acordo com o Corpo de Bombeiros e com a Defesa Civil, não ocorreram incidentes em nenhuma parte do DF. O monitoramento é feito durante todo o dia, de forma ininterrupta.

Saiba mais

A seca exige atenção do governo devido ao abastecimento de água. No início do mês, segundo a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal (Adasa), os níveis dos reservatórios que abastecem 80% da região do DF estavam em estado atenção – quando atingem menos de 60% do volume útil.

Os sistemas Descoberto e Santa Maria/Torto estão com 57,3% e 59%, respectivamente. Havia chovido 30% a menos que em períodos anteriores.