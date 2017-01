MPDFT denuncia suspeito de estupro coletivo de menina de 11 anos

A Promotoria de Justiça Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas ofereceu denúncia contra W.S.D., de 20 anos, pelos crimes de estupro de vulnerável, satisfação da lascívia na presença de criança ou adolescente, filmar e registrar cenas de sexo envolvendo menor de idade e corrupção de menores. Ele é um dos envolvidos no crime ocorrido em 10 de janeiro, quando uma menina de 11 anos foi vítima de violência sexual.

Dos cinco responsáveis, quatro são adolescentes e estão sendo investigados pela Vara da Infância e da Juventude de Samambaia. O denunciado é o único maior de idade e encontra-se preso preventivamente.

De acordo com a denúncia, o crime ocorreu após a vítima ser convidada para fumar narguilé com o grupo. Ao ser violentada, em uma casa no Recanto das Emas, os agressores filmaram o crime. O processo corre em sigilo, por envolver vítima menor de idade.