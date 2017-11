MP denuncia três pessoas suspeitas de matar dono de sorveteria no DF

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Recanto das Emas denunciou, nessa sexta-feira (3), três pessoas pelo assassinato de Lessandro Vilela Barbosa, de 38 anos, dono de franquias da sorveteria Chiquinho. Os denunciados foram a ex-mulher da vítima, Janaina Maria Rocha, de 33 anos; o apontado como executor do homicídio, Rafael Gonçalves Roriz, de 35 anos; e o motorista, Victor Hugo Rodrigues Silva, de 19 anos. Janaína e Rafael também foram denunciados por coação de testemunha.

Na denúncia, a Promotoria argumenta que se trata de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe – Janaína pretendia obter vantagem financeira -, emprego de meio cruel – a vítima foi atingida por disparo com o cano da arma encostado na nuca – e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima –

ele foi surpreendido em seu local de trabalho.

Publicidade

O assassinato ocorreu em 20 de julho de 2017. Segundo as investigações da Polícia Civil, Janaína, que foi casada com a vítima por 17 anos, pretendia matar o ex-marido para ficar com parte do patrimônio dele. Ela teria convencido Victor Hugo e Rafael a participar com a promessa de obter vantagens financeiras.

O homicídio ocorreu em uma das sorveterias de propriedade de Lessandro. Ele morreu na hora.

Depois do crime, quando começaram a surgir suspeitas sobre o envolvimento do grupo, Janaína e Rafael teriam ameaçado por telefone a mãe da vítima. Disseram que, “se a investigação não parasse, muita gente ainda ia morrer”. A pedido da Promotoria, o Tribunal de Justiça determinou a prisão preventiva dos três suspeitos.