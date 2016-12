Motoristas reclamam de transtornos causados por obras no Setor Comercial Sul

Por quase um mês, motoristas que passam entre o Pátio Brasil e o Venâncio 2000, no Setor Comercial Sul, se deparam diariamente com obras destinadas à construção de uma ciclovia em uma das faixas do local, o que vêm gerando muitas reclamações. Apesar do objetivo, segundo a Novacap, ser de facilitar a vida de quem transita pela área, as obras, antes mesmo de terminadas, já provocam reclamações tanto por parte de motoristas quanto de pedestres.

Segundo o presidente da Novacap, Julio Menegotto, a mudança trará benefícios para as pessoas que frequentam o local. “Com a ampliação da calçada, iremos organizar a questão do fluxo. Interligaremos os semáforos, haverá mais estacionamentos e a ciclovia também facilitará a passagem do pedestre. Sem contar com o plantio de árvores que será fornecido após a conclusão”, garante Menegotto.

Os motoristas, no entanto, não veem essas vantagens. “Conseguir se locomover por aqui já é quase impossível”, conta Lazaro Jacinto, taxista há 30 anos. Jacinto, que trabalha em um ponto que fica entre as obras, acredita que o trânsito ficará pior. “Não vejo vantagens, pois ficará um tumulto muito grande. Com a exclusão de uma faixa, tudo complicou e vai complicar ainda mais. Em horário de pico, então, fica impossível sair do lugar”, disse.

Como pedestre, a vendedora ambulante Cida Moura também questiona as obras. “Não existem estruturas, fizeram algo sem pensar nos pedestres. As quinas são pontudas, então nós que estamos aqui tropeçamos no meio fio e acabamos caindo nos montes de terra. Acho desnecessária essa alteração”, diz.

Até a publicação desta matéria, a Administração Regional de Brasília não havia se manifestado sobre a previsão de término das obras.