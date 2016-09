Motoristas do SaferBlack denunciam perseguição por subsecretário de Mobilidade e taxistas

Raphaella Sconetto

Motoristas do operador de transporte executivo privado SaferBlack denunciaram, nesta sexta-feira (16), o subsecretário de operações da Secretaria de Mobilidade Urbana, Roberto Pojo, sob a alegação de que ele estaria contra os serviços da companhia. Além disso, há vídeos que mostram taxistas coagindo os motoristas, em frente ao Aeroporto de Brasília.

O serviço do SaferBlack é da companhia internacional SaferTáxi, que já atende em diversas cidades no país. De acordo com a assessoria que atende o grupo aqui em Brasília, o serviço vem para atender uma necessidade real de transporte, com segurança e qualidade.

Os motoristas tiveram acesso a um áudio em que Pojo estaria conversando com representantes dos taxistas para pedir que eles se acalmassem, pois já estava sendo feito um acompanhamento do caso.

Em um segundo áudio, o subsecretário diz que entende perfeitamente a situação dos taxistas e pede para que eles dessem um “voto de confiança”, e afirma que está com uma atuação dura em cima do SaferBlack. “Está todo mundo esperando só caracterizar que a Safer está descumprindo a notificação e partir para a interdição dos serviços”, fala o subsecretário no áudio.

Além disso, Pojo, nas gravações, pede para que os taxistas não se manifestem ou tomem qualquer outra atitude, pois isso só poderia “prejudicar os taxistas”.

Regularização

O JBr. entrou em contato com o subsecretário de operações, Roberto Pojo. Ele se posiciona contra qualquer tipo de agressão por parte dos taxistas, mas contou que os serviços do SaferBlack não estão legalizados na capital federal.

De acordo com ele, o problema do SaferBlack é que a companhia não está agindo de acordo com a Lei nº 5691. “Os prestadores de serviços de transporte individual privado não podem utilizar os pontos e vagas destinados aos serviços dos táxis”, explica o subsecretário.

Além disso, a Secretaria de Mobilidade Urbana informou que o SaferBlack opera de forma irregular, considerando que os serviços não poderiam ser prestados por veículos particulares.

Para o CEO do SaferTáxi no Brasil, Gabriel Santo, todos os serviços prestados estão regularizados. “Nós temos contrato com a Inframerica. Alugamos apenas quatro vagas para organizar os serviços”, argumentou.

De acordo com Gabriel, a Secretaria de Mobilidade autorizou o uso de táxi e carro particular. “Na frota do SaferBlack tem os dois tipos. A gente veio para complementar o mix comercial do aeroporto, que hoje tem um monopólio atuando”, conclui o CEO.

Questionada, a Inframerica, concessionária do Aeroporto de Brasília, informou, em nota, que, com o objetivo de atender a uma demanda dos passageiros que solicitavam por novas alternativas de transporte no Terminal aéreo, em especial serviços de Transporte Executivo, apresentou para a Secretaria de Mobilidade do Governo do Distrito Federal alternativas de serviços com as características reivindicadas e após entendimento das partes acerca da viabilidade destas alternativas.

A empresa afirmou que a intenção é oferecer aos usuários o direito de escolha e que permita o uso facilitado de pagamento com cartões de crédito e débito antes mesmo de deixar a área de desembarque do Aeroporto.

“Brasília é uma das únicas cidades do país que não possui alternativa de táxis com estas características. O serviço de táxi convencional continua operando normalmente em todo o espaço destinado aos taxistas”, completou a nota.