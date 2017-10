Motoristas com CNH suspensa vão ao curso de reciclagem do Detran dirigindo

Na noite desta quarta-feira (25), equipes de fiscalização do Detran flagraram dois condutores com o direito de dirigir suspenso conduzindo veículos nas proximidades da Escola Pública de Trânsito, localizada na 906/907 Sul. O flagrante ocorreu logo após eles saírem da aula do curso de reciclagem, que é pré-requisito para que o condutor tenha o direito de dirigir restabelecido após o cumprimento do período de suspensão.

Os condutores foram conduzidos à delegacia, pois violaram a suspensão do direito de dirigir, cometendo crime previsto no artigo 307 do Código de Trânsito. Além disso, foram autuados por infração gravíssima prevista no artigo 162, inciso II do CTB, penalizada com multa de R$ 880,41 e ainda vão responder a processo administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação.

Enquanto isso, uma blitz na Avenida L2 Norte, com nove viaturas do Detran e uma da PMDF, flagrou 11 condutores alcoolizados, dois inabilitados e dois com a habilitação vencida há mais de 30 dias. A operação, que durou apenas três horas, movimentou três guinchos da autarquia para recolher 12 veículos por motivos diversos.