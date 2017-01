Motorista perde controle e Kombi cai em ribanceira de 10 metros na DF-483

Uma Kombi caiu numa ribanceira no fim da tarde desta sexta-feira (13) na DF-483, próximo à Penitenciária Feminina do DF, sentido Gama/Santa Maria. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista, de 81 anos, teria perdido o controle da direção, saído da pista e caído na ribanceira, de 10 metros aproximadamente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi transportada para o Hospital Regional do Gama (HRG) com crise nervosa, estável e consciente. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF.