Uma motorista de 28 anos perdeu o controle do carro e colidiu com um poste na saída do Balão do Aeroporto, sentido Brasília. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros socorros à vítima.

A condutora disse aos militares que está bem, consciente, orientada e estável. A Companhia Energética de Brasília (CEB) foi chamada para desligar a eletricidade do poste.