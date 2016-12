Motorista perde controle do carro e bate em poste no Lago Norte

Tweet no Twitter

Um motorista de 47 anos perdeu o controle do carro, um Chevrolet Kadett, e bateu em um poste no Lago Norte, próximo a entrada do condomínio Porto Seguro, por volta das 9h desta quinta-feira (29).

Quando o socorro do Corpo de Bombeiros chegou, Carlos Augusto Vasconcelos mostrou-se consciente e orientado, mas teve um ferimento na perna direita.

A pista ficou interditada nos dois sentidos, pois o poste e os fios da rede elétrica ficaram na via até a chegada da Companhia Energética de Brasília (CEB). O motorista foi levado para o Hospital Regional do Paranoá. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar.