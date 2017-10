Motorista perde a direção de carro e veículo capota na BR-020

Um carro capotou na BR-020, nas proximidades da entrada de Sobradinho, por volta das 13h40 deste domingo (29). O motorista do Fox vermelho perdeu o controle da direção, fazendo o veículo capotar e só parar no canteiro central. A pista estava molhada no momento do acidente.

O condutor não sofreu ferimentos, segundo o Corpo de Bombeiros, mas a passageira precisou ser levada ao Hospital Regional de Sobradinho, com cortes na cabeça e dor nos braços.

A jovem de 23 anos permaneceu consciente e orientada. O local do acidente ficou sob os cuidados da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).