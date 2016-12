Motorista morre após carro invadir igreja em Brazlândia

Um homem morreu após invadir uma igreja com o carro na quadra 48 da Vila São José, em Brazlândia. O veículo, conduzido por Rodrigo Elias Barbosa de Araújo, de 31 anos, chegou a atravessar duas paredes e só parou após entrar dentro de uma casa vizinha ao templo religioso. No interior da residência estava apenas uma moradora, que não se feriu. A igreja estava fechada no momento do ocorrido.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, o carro, um Chevrolet Vectra, de cor preta, pertence a um morador da Candangolândia.

Aparentemente, Rodrigo Elias não teria conseguido fazer uma curva e acabou subindo em uma calçada antes de atingir a igreja. Moradores da região dizem que o trecho é muito perigoso, pois a avenida não possui redutores de velocidade. Segundo eles, acidentes nessa área são comuns.

A Defesa Civil está no local para avaliar os danos da estrutura, uma vez que algumas vigas foram derrubadas.