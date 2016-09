Motorista morre ao trafegar na contramão e colidir contra ônibus na EPTG

O motorista de um Fiat Strada morreu ao envolver-se em uma colisão frontal contra um ônibus da empresa Real Sul. O acidente ocorreu por volta das 4h45 desta sexta-feira (16), na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), na altura do viaduto de ligação entre o SIA e o Guará, sentido Taguatinga Centro.

O condutor do automóvel não foi identificado e, segundo o Corpo de Bombeiros, trafegava na contramão. Preso às ferragens, morreu ainda no local.

Com o impacto da batida, o motorista do ônibus também ficou preso às ferragens. Recebeu atendimento preliminar dos bombeiros e foi encaminhado ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), com dores nas pernas.

Os 15 passageiros do coletivo não ficaram feridos. Eles haviam saído do município de Carinhanha, Bahia, com destino a Brasília.

Epia Norte

Na descida do Colorado, na Epia Norte, um jovem de 24 anos morreu em um acidente ocorrido por volta das 3h40 desta sexta-feira (16). Luiz Gustavo do Nascimento Souza conduzia um VW Golf quando colidiu contra uma carreta.