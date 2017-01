Motorista embriagado foge de blitz no Guará e é perseguido pela PM

Tweet no Twitter

Um motorista altamente embriagado tentou furar o bloqueio de uma blitz na noite dessa quinta-feira (5), no Guará. Segundo o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran), o homem foi perseguido e quase atropelou um dos agentes. A Policia Militar do DF também colaborou na ação.

O Detran informou que autuou ainda outros cinco motoristas que estavam sob efeito de álcool e três com a Carteira de Habilitação vencida. Ainda de acordo com o órgão, cerca de 2.049 motoristas foram presos por dirigirem alcoolizados em 2015. Em 2016, o número caiu para 1.856.