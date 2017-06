Motorista embriagada dirige em zigue-zague na frente da PM e acaba presa

Tweet no Twitter

Uma motorista foi presa pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (8) após ser flagrada dirigindo sob o efeito de álcool. A mulher de 28 anos, que conduzia um Fiat Uno, fez zigue-zague ao passar por viatura da corporação, em São Sebastião.

Ao ser abordada, a jovem aceitou fazer o teste do bafômetro. O teste do etilômetro apontou 0,82mg/l, índice superior ao limite permitido, que é de 0,33 mg/l. A motorista recebeu voz de prisão e foi levada para a 6ª Delegacia de Polícia, onde foi liberada após pagar fiança de R$ 950.

Asa Norte

Na terça (6), na Asa Norte, uma mulher de 36 anos foi presa por dirigir embriagada e xingar e agredir policiais militares com chutes e socos. Por volta da 1h, a motorista dirigia o carro em alta velocidade e ainda fez uma manobra proibida na frente da viatura da Polícia Militar.

A infração foi cometida no comércio da 312. Ela foi abordada na 912. Segundo a PM, quando saiu do carro, a mulher começou a xingar os policiais, fez ameaças e disse que não era bandida. Ela se recusou a fazer o teste do bafômetro e, novamente, deu chutes e socos nos militares, que precisaram contê-la para conduzi-la à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central).