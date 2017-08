Motorista é levado para delegacia ao recusar dar passagem para bombeiros

Após desacatar uma equipe do Corpo de Bombeiros, um homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 5ª Delegacia de Polícia, por volta das 13h50 dessa quarta-feira (16). O episódio aconteceu na via N1 do Eixo Monumental, na altura do Ministério da Fazenda, quando uma ambulância dos bombeiros, que se deslocava para um atendimento na 302 Norte, foi bloqueada por um Renault Kangoo.

Saiba mais A infração para o motorista que não abrir passagem para carros em serviço de urgência é considera gravíssima, com multa de R$ 293,47.

De acordo com a corporação, o motorista, além de se recusar a dar passagem, proferiu palavras de baixo calão ao ser solicitada a passagem. A Polícia Militar foi acionada e, chegando ao local, encaminhou o homem à delegacia.

Devido ao trânsito intenso na via, foi preciso que uma equipe motorresgate e outra ambulância fossem acionadas para atender a ocorrência, que se tratava de uma criança vítima de queda. De acordo com os bombeiros, a criança foi encaminhada estável e sem ferimentos graves para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).