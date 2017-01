Motorista do Uber é assaltado em Águas Claras

Eric Zambon

Um motorista do Uber foi abordado e teve o carro levado por dois homens armados em Águas Claras. Conforme a Divisão de Comunicação da Polícia Civil (Divicom), o crime aconteceu às 19h20 da última quinta-feira (6), na Rua 35 Sul, uma via relativamente movimentada e próxima a uma barraca de comida. Além do veículo, os bandidos roubaram um aparelho celular, um tablet, documentos pessoais e R$110,00 em espécie.

O sobrinho da vítima contou ao Jornal de Brasília que seu tio havia acabado de desembarcar um passageiro. “Ele parou o carro nas barraquinhas e tomou água”, relatou o rapaz, que também é motorista do Uber e preferiu não se identificar. “Esses bandidos ficam em cidades como Águas Claras, porque sabem que agora a gente aceita dinheiro, e ficam esperando. Está sempre mais perigoso”, opina.

Desde agosto de 2015, os motoristas que prestam serviço para o Uber aceitam dinheiro em espécie, por determinação da empresa. À época, representantes do aplicativo justificaram a medida alegando que o número de usuários aumentaria se o método de pagamento o cartão de crédito. Os parceiros reclamaram que a mudança poderia aumentar o número de casos de violência.

Outro caso

Na madrugada desta sexta-feira, outro motorista do Uber foi vítima, mas em São Paulo. De acordo com a polícia paulista, o homem foi esfaqueado e roubado por dois travestis no bairro Vila Clementino. O Uber alegou ao G1 que ele era motorista do aplicativo, mas não estava em serviço no instante do crime.