Motorista de Uber é preso após confusão com policiais militares no Aeroporto JK

Eric Zambon

eric.zambon@jornaldebrasilia.com.br

Uma confusão entre motoristas do aplicativo Uber e policiais militares no Terminal de Cargas do Aeroporto JK resultou em uma prisão. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram troca de ofensas entre os envolvidos e outros diálogos bastante ríspidos.

A Polícia Militar do DF se manifestou por meio de nota. Conforme a corporação, o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) foi chamado após uma denúncia por estacionamento irregular e teria sido hostilizado ao autuar os carros. “Quando a situação estava se resolvendo, foram rechaçados com palavras de baixo calão”, escreveu a PMDF.

Uma motorista do Uber, que preferiu não se identificar, revelou ter sido chamada, por meio de grupos de Whatsapp, para uma manifestação no Terminal de Cargas, mesmo local da confusão. O JBr. ainda não conseguiu contato com os funcionários do aplicativo diretamente envolvidos.

O caso foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia.

*Aguarde mais informações