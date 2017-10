Motorista de ônibus é preso com pornografia infantil na Asa Sul

Tweet no Twitter

A Polícia Civil do DF prendeu, nessa quinta-feira (26), um motorista de ônibus que possuía e divulgava vários conteúdos de pornografia infantil. A prisão em flagrante ocorreu na CLS 411, após denúncia anônima recebida na quarta (26) pela Seção de Atendimento a Mulher da 1ª Delegacia de Polícia, responsável pela região.

A denúncia apontava que o suspeito, de 47 anos, tinha um aparelho celular em que armazenava inúmeras mídias contendo pornografia infantil e que ele também participava de grupos de WhatsApp nos quais eram compartilhados este tipo de material. Os agentes foram informados, ainda, que o homem poderia ser localizado na CLS 411. Lá, os policiais aguardaram até a chegada do suspeito, que foi abordado em seguida.

Com ele, foram encontrados dois aparelhos celulares, um deles contendo as mídias fotografias e vídeos. Ele foi levado para a delegacia em seguida, onde afirmou ter um computador que também continha pornografia infantil. O homem assinou um termo que permitia que os agentes fossem até sua casa, onde o computador foi apreendido. A Polícia Civil investiga a participação de outras pessoas no caso.

Segundo a corporação, além do armazenamento, ele também deverá ser autuado por divulgar fotografias e vídeos contendo cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. Caso condenado, o homem pode pegar até 10 anos de prisão.