Motorista de carro que matou Raul Aragão dirigia a 95 km/h, aponta laudo

O motorista que conduzia o carro que matou o cilista Raul Aragão dirigia a 95km/h no momento da batida, apontou o laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal. O rapaz foi atropelado no dia 22 de outubro enquanto pedalava na rotatória da entrequadra 406/407 Norte.

A velocidade da via é de 60km/h. Segundo o laudo, o veículo estava em processo de frenagem antes da batida. Depois da colisão, Raul foi arrastado por 38 metros e só parou quando atingiu o canteiro central da via.

O motorista Johan Homonnai, de 18 anos, não estava embriagado, segundo a Polícia Civil. Nessa segunda-feira, a ONG Rodas da Paz, cujo Raul era integrante, pediu para o Ministério Público investigar a morte do rapaz.

“Após 15 dias do delito, não há providências suficientes para apuração dos fatos por parte da autoridade policial. Em momento de extrema insegurança jurídica e política, pelos qual passa o país, a atuação ministerial precisa se sobrepor à conveniência do trabalho policial”, disse a ONG.