Motorista bêbado dirige pelo acostamento, atropela jovem e é agredido por populares

Um motorista embriagado foi preso na noite dessa quinta-feira (2), depois de transitar pelo acostamento e atropelar uma jovem de 19 anos. O acidente aconteceu por volta das 21h, na DF 280, no Recanto das Emas. O homem teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apreendida.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Regional de Taguatinga. O atropelador, que conduzia um Fiat Palio, foi contido por populares, que chegaram a agredi-lo.

Quando a Polícia Militar chegou no local do acidente, os agressores fugiram. O condutor estava com lesões aparentes e foi levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Samambaia, onde passou por atendimento. Liberado, ele foi conduzido para a 26ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por embriaguez ao volante.

Segundo a PM, o resultado do teste do etilômetro, apontou 1,05 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, índice superior para incidência penal que é de 0,33 mg/l.