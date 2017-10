Motorista bate carro roubado durante perseguição policial

Tweet no Twitter

A Polícia Militar perseguiu o condutor de um carro clonado por mais de seis quilômetros em Ceilândia durante a madrugada desta terça-feira (31). Da QNM 21 à QNP 10, o motorista do carro só parou quando o veículo bateu em um muro. O Honda/CRV era clonado e, segundo a PMDF, havia sido comprado por R$ 3 mil.

Segundo informações da corporação, o motorista desobedeceu a ordem de parada dada por militares do 10º Batalhão que desconfiaram da atitude do condutor. A ação assustou e chamou a atenção dos moradores da região, que fizeram imagens do local e da abordagem.

Em um dos vídeos, é possível ver o carro com marcas de tiro. A PMDF nega que tenha ocorrido disparos durante o acompanhamento da ocorrência. O motorista, que não teve a identidade divulgada, foi preso e autuado por receptação.