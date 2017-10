Motorista armado e com R$ 20 mil tenta fugir da polícia no Gama

Tweet no Twitter

A PMDF prendeu um homem no Gama que tentou fugir da polícia ao ser abordado na saída de uma quadra conhecida por ser frequentada por traficantes e usuários de drogas. Ele estava em um Hyunday i30 e saiu em disparada ao ver a viatura. O condutor estava em em alta velocidade, bateu na viatura e saiu em fuga pela contra mão em diversas vias. O motorista só parou o carro no Setor Oeste, quando o pneu dianteiro esquerdo furou, mas ele continuou a fuga a pé. Apesar disso, ele foi detido minutos depois com R$ 17.550,00 reais em espécie. Ele chegou a jogar pela janela um revólver calibre 38. O suspeito foi levado para a 20ª Delegacia de Polícia.

(Veja o vídeo)