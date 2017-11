Motociclista morre em acidente na via Estrutural

Tweet no Twitter

Um motociclista de 40 anos morreu ao colidir com outra moto, na pista sul da via Estrutural, na manhã desta quinta-feira (9). O acidente ocorreu por volta das 7h40, próximo à loja Castelo Forte.

A vítima Marcos Moura da Silva conduzia uma moto Honda CG titan 150 roxa, quando bateu contra uma moto Honda CB 300 marrom. Marcos morreu na hora. Segundo o Corpo de Bombeiros, o outro motociclista sofreu escoriações pelo corpo e foi levado ao hospital pelo Samu.

O trânsito ficou bastante impactado na região, uma vez que apenas uma faixa da via estava liberada para o fluxo de veículos. Após o atendimento às vítimas, o local ficou aos cuidados da Polícia Militar até que a Polícia Civil realizasse perícia. A perícia vai apontar as circunstâncias do acidente.