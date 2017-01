Motociclista morre após bater em ônibus na Epia Sul

Um motociclista morreu após uma colisão entre uma moto e um ônibus na noite desta sexta-feira (20), na Epia Sul, próximo à estação do metrô Shopping. Jorge Paula Noronha Mafra, de 23 anos, colidiu contra a traseira do ônibus por volta das 19h22. O coletivo, que fazia a linha Valparaiso II/Brasília, transportava cerca de 50 passageiros, que não sofreram ferimentos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, após o impacto, o motociclista ficou no chão, a cerca de 150 metros de onde a moto havia parado. A moto chegou a pegar fogo após a colisão. Os bombeiros atenderam a vítima, que apresentava parada cardiorrespiratória, trauma na cabeça e múltiplas fraturas fechadas e expostas nos braços e nas pernas, tendo uma grave laceração na perna esquerda.

Os bombeiros tiveram apoio do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e da Polícia Militar. Porém, apesar dos esforços das guarnições para estabilizar o paciente, após cerca de uma hora de manobras de reanimação, foi declarado o óbito pelo médico do Samu.

Toda a via, sentido centro, precisou ser fechada. O trânsito foi desviado para a via marginal, gerando um grande congestionamento. Familiares e amigos ficaram muito abalados e foram amparados pela equipe dos bombeiros que estava no local. A área ficou aos cuidados do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), aguardando a perícia.