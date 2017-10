Motociclista e pedestre morrem após atropelamento em frente Palácio do Planalto

Um acidente matou uma pedestre de 56 anos e um motociclista de 38, na via N1 do Eixo Monumental, em frente ao Palácio do Planalto. A batida ocorreu no fim da tarde deste domingo (29), em um local que fica próximo a um semáforo, que estava intermitente.

Beatriz de Sousa Santos atravessava a via quando foi atropelada. Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher teve a perna amputada logo abaixo do joelho e morreu ainda no local do acidente. Segundo um familiar, ela trabalhava na Secretaria de Turismo do DF.

O motociclista Rogério Soares Carvalho Silva chegou a ser socorrido pelos militares e levado ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), em estado de saúde gravíssimo. Ele morreu ao chegar na unidade. Conforme os bombeiros, o homem sofreu traumatismo cranioencefálico e fratura no braço esquerdo.

De acordo com a Polícia Militar, informações preliminares apontam que Rogério conduzia a moto Kawasaki Ninja em alta velocidade. A corporação não sabe informar se ele havia ingerido álcool. A perícia da Polícia Civil vai apontar as circunstâncias do acidente.