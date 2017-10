Motociclista e passageira ficam feridos em acidente na EPTG

Tweet no Twitter

Na manhã deste domingo (22), duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre carro e moto na EPTG, em frente ao Base Atacadista. A colisão, que ocorreu por volta das 11h50, envolveu uma motocicleta Honda Hornet, de cor preta, e um Volkswagen Gol, de cor branca. O motorista do carro, segundo o Corpo de Bombeiros, não permaneceu no local.

Uma equipe dos bombeiros que passava pelo local se deparou com o acidente e solicitou duas ambulâncias da corporação para atender a ocorrência. O condutor da moto, Hiago Oliveira Martins, de 21 anos, foi transportado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), com suspeita de fratura na mão direita e escoriações. Já a passageira Tamiris Magalhães Carrajola, 19, também foi transportada para o mesmo hospital com escoriações.

O local ficou aos cuidados dos bombeiros, aguardando o policiamento.