Moto vendida como sucata é flagrada com placa de papelão no Cruzeiro Velho

Uma moto vendida como sucata em leilão foi encontrada estacionada no Cruzeiro Velho com uma placa de papelão. Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) encontraram a motocicleta na Quadra 12, atrás da 3ª Delegacia de Polícia, na manhã desta quarta-feira (18), por volta das 8h. De acordo com a PM, um homem sem CNH se apresentou como proprietário da moto.

Além da placa de papelão, a motocicleta estava com um lacre feito de fita adesiva e não tinha chassi, nem número do motor. O proprietário apresentou a cópia de uma documentação informando que a moto havia sido comprada de uma loja em Ceilândia, que a havia adquirido em um leilão, como sucata.

O homem teve que empurrar a moto até a delegacia, onde assinou um termo circunstanciado. O veículo ficou apreendido para a investigação da Polícia Civil. Testemunhas afirmaram aos policiais que viram o suspeito usando a moto durante a noite.