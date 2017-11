Motéis terão desconto de 50% na 1ª segunda-feira após a Black Friday

Cerca de 100 motéis de oito estados do país darão desconto de 50% em suítes e períodos, incluindo pernoite, no dia 27 de novembro (segunda-feira). A ação, que acontece pela 4ª vez, é organizada pela Associação Brasileira de Motéis (ABMOTÉIS), em parceria com o Guia de Motéis, e inspirada mundialmente no Black Friday. No Distrito Federal, foi confirmada a participação do Afrodite Motel.

“Em 2016 a ação foi um grande sucesso. Neste ano esperamos repetir a dose. Teremos cerca de 100 estabelecimentos moteleiros participantes. A expectativa é de ter um acréscimo de 100% no faturamento dos motéis de luxo e 70% nos estabelecimentos econômicos. No entanto, o mais importante com esta ação é incentivar as pessoas a irem aos motéis e conhecerem o novo momento da motelaria para depois voltarem”, declara Eusébio Ribeirinha, Presidente da Associação Brasileira de Motéis.

“A cada ano que passa o evento se consolida ainda mais na agenda dos casais brasileiros. Em vários motéis o movimento chega a dobrar nesse dia”, comenta Rofolfo Elsas, diretor do Guia de Motéis.

Para ter acesso às promoções do Guia de Motéis Black Monday, os interessados deverão estar cadastrados no Guia de Motéis. Este cadastro vai gerar um cupom, que o hóspede deverá apresentar digitalizado ou impresso na recepção do estabelecimento participante no dia 27 de novembro. Os clientes que ainda não são cadastrados no Guia de Motéis terão que fazer o cadastro.

O desconto de 50% será concedido somente no valor da suíte e período vigente, não sendo acumulativo com demais ou quaisquer promoções do motel ou site Guia de Motéis. O desconto é válido somente para a hospedagem. Gastos com alimentação, acessórios e bebidas deverão ser pagos em seu valor integral.

A promoção Guia de Motéis Black Monday será válida com a entrada no motel na segunda-feira, dia 27 de novembro, a partir da 0h e será encerrada às 23h59, do mesmo dia. Para mais informações, acesse: www.motelblackmonday.com.br.

Confira a lista de alguns motéis participantes:

Distrito Federal

– Afrodite

São Paulo (capital)

– Amaralina

– Apple

– Censiv

– Deslize ABC

– Diamantes

– Elegance

– Fashion ABC

– Fashion SP

– Guess

– Happy Night

– Harmony

– Hotel Life

– Ilha de Capri

– Illusion

– Intense

– Kiss Me

– Lush

– Magnata

– Maxim’s Motel

– Motel Feelings

– My Flowers

– Pirata

– Point

– Prestige

– Red Green

– Replay

– Riviera

– Secrets

– Snobs

– Só Love

– Studio A

– Swing

– Talisman

– Tropical

– Virtual

– Zurich

São Paulo

– Anonimato (Campinas)

– Deslize (Limeira)

– Deslize (Ribeirão Preto)

– Hypnose (Valinhos)

– La Folia (Ribeirão Preto)

– Leblon (Barretos)

– Master Plaza (Votorantim)

– Prime Motel – Cartoon (Piracicaba)

– Prime Motel (Americana)

– Prime Motel (Campinas)

– Rivieras Praia Hotel (Santos)

Rio de Janeiro

– Mon Cheri

– Vip’s Suítes

Minas Gerais

– Alfa Ville

– Deslize Uberlândia

– Due Motel

– Fly

– Motel Dubai

– Motel Marrocos

– Snob

– Status

Paraná

– Acqua

– Chavelle

– Você que Sabe

Rio Grande do Sul

– Aquarius Motel

– Gran Motel Dubai

– Luv (Pharras)- Caxias

Santa Catarina

– Luv (Pharras) – Blumenau

– Luv (Pharras) – Joinville

– Luxor Motel

– Roma Motel

Goiás

– Mont Blanc

– Motel Canadá

– Suíte Motel

Serviço

Guia de Motéis Black Monday

Das 0h00 às 23h59 do dia 27 de Novembro de 2017

50% de desconto em todas as suítes e períodos (incluindo pernoite)