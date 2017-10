Morre ciclista da ONG Rodas da Paz atropelado na Asa Norte

Eric Zambon

A Organização Não Governamental (ONG) Rodas da Paz confirmou, em sua página no Facebook, a morte do estudante Raul Aragão, de 23 anos, na manhã deste domingo (22). Voluntário da entidade e também integrante da rede Bike Anjo, que ensina pessoas a andar de bicicleta, o rapaz foi atropelado por um carro por volta as 14h40 de ontem (22), enquanto pedalava na rotatória da entrequadra 406/407 Norte.

Conforme a Polícia Militar do DF, o jovem foi encaminhado em estado grave ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) por uma equipe do Samu. O motorista, cuja identidade foi preservada pela corporação, tem 18 anos e foi submetido ao teste do bafômetro, mas não foi constatada embriaguez. Segundo a Polícia Civil, o pai do condutor informou que seu filho estava muito abalado pelo ocorrido e solicitou que fosse ouvido em outra oportunidade. A 2ª Delegacia Polícia (Asa Norte) investiga o caso.

Na publicação, a ONG destacou o “carinho, informação e energia super positiva” do membro e enviou “melhores sentimentos e pensamentos para o Raul Aragão e sua linda família”. O coletivo Bike Anjo, por sua vez, lamentou o ocorrido e destacou o estudante como alguém que “ama bicicletas e adora ajudar pessoas”.

Mortes no trânsito

De acordo com o Departamento de Trânsito (Detran-DF), Brasília vive um 2017 bem menos violento, em relação ao ano passado. Até setembro o órgão registrou 59 pedestres mortos, contra 130 de 2016.

A cidade também vive um momento melhor na quantidade de vítimas mortas em acidentes de trânsito. Segundo o departamento, colisões, capotamentos e afins levaram 188 pessoas a óbito até setembro deste ano, contra 296 em 2016, considerando o mesmo período.