Moradores espancam e quase matam assaltante em Ceilândia

Após tentar assaltar alunos de uma escola na EQNP 8/12, em Ceilândia, na tarde desta quita-feira (6), um homem foi espancado por populares da região, por volta das 13h. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito abordava as vítimas com uma faca.

Ainda segundo a PM, ele ainda tentou fugir em uma moto que passou pelo local após esfaquear o motociclista. No entanto, ele não conseguiu fugir e foi alcançado pelos populares, que, em seguida, quase o lincharam.

A polícia foi acionada e prendeu o suspeito. A corporação ainda informou que havia cerca de 100 pessoas no local e não foi possível identificar os agressores.

O suspeito foi conduzido ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) e não corre risco de vida. A 23ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) ficará responsável pelo caso.