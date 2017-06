Morador de rua é preso após invadir Torre Palace Hotel

Um morador de rua foi preso após invadir o Torre Palace Hotel, no Setor Hoteleiro Norte, na tarde desta quarta-feira (7), por volta das 17h. Momentos antes da prisão, ele jogou pedras com o objetivo de quebrar as instalações do edifício para invadi-lo.

De acordo com a Polícia Militar, o homem, de 21 anos, foi surpreendido por uma equipe que patrulhava a região. Ele disse aos policiais que invadiu o local para dormir.

Ele não resistiu a prisão e foi conduzido para a 5ª Delegacia de Polícia.

Torre Palace

Abandonado desde 2013, o Torre Palace Hotel foi utilizado como abrigo por moradores de rua e usuários de drogas. Em outubro de 2015, o Movimento de Resistência Popular ocupou o edifício após ter passado pelo St. Peter, no Setor Hoteleiro Sul, e pelo antigo Clube Primavera, em Taguatinga, sob o pretexto de lutar por moradia. Somente em junho do ano passado, uma operação de desocupação retirou os invasores do edifício.