Morador de Luziânia morre com suspeita de febre amarela

A Superintendência de Vigilância em Saúde de Goiás (SUVISA) abriu investigação para apurar a morte de um senhor, de 58 anos, que morreu na última quinta-feira (26), no Hospital Regional da Santa Maria (HRSM), com suspeita de febre amarela.

Morador de Luziânia (GO), o paciente foi internado com febre alta. Pouco tempo depois, teve uma parada cardíaca e não resistiu. Agora, os médicos aguardam os resultados de exames para confirmar se a causa da morte tem alguma relação com a epidemia.