Metroviários ignoram decisão judicial e decidem paralisar 100% dos serviços nesta quinta (9)

Mesmo após a determinação do TRT, funcionários do Metrô-DF decidiram, em assembleia na noite desta quarta-feira (8), manter a paralisação de 100% da frota amanhã (9). Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do Distrito Federal (SindMetrô-DF), a decisão foi tomada uma vez que a categoria não foi notificada oficialmente da determinação judicial, que obrigava 90% dos empregados a trabalharem nos horários de pico – das 6h às 10h e das 16h30 às 20h30). Nos demais horários, a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT10) era de que 60% trabalhassem, enquanto durasse a greve.

Além disso, o TRT obrigou que, no domingo (12) – dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) –, o serviço funcionasse com 100% da frota e dos empregados. Em caso de descumprimento da decisão, foi informado que o SindMetrô deverá pagar multa diária de R$ 100 mil. A liminar foi concedida em face do dissídio coletivo de greve ajuizado pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF), a qual alegou que o movimento grevista dos empregados é ilegal e sem motivação. O Sindicato, por sua vez, informou à empresa que a paralisação das atividades decorre do descumprimento do ACT 2017/2019.

Audiência de conciliação

O presidente do TRT10 designou a realização de uma audiência de conciliação para a próxima sexta-feira (10), às 15h. Na oportunidade, o Sindicato dos Metroviários deverá apresentar sua defesa.

