Metroviário que estava desaparecido é encontrado morto em Santa Maria

Douver Barros

douver.barros@jornaldebrasilia.com.br

O corpo do metroviário Mauro Sérgio Barbosa Xavier, 52 anos, foi encontrado por volta das 7h30 dessa sexta-feira (16), na Vila Militar, Área Alfa, em Santa Maria. Ele foi reconhecido pela família na manhã deste sábado (17), já em avançado estado de decomposição.

Segundo a Polícia Civil, o cadáver foi localizado a 400 metros de distância da guarita da área militar. Ao lado, havia cartões e extratos bancários e o documento de identidade de Mauro Sergio. O caso é investigado pela 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Sul.

O servidor do Metropolitano do Distrito Federal estava desaparecido desde o último dia 4, quando saiu de casa, em Valparaíso, em seu Fiat Punto de cor branca. Ele havia levado consigo apenas uma mochila. Durante todo esse período de incertezas, a família tentava contato pelo celular de Mauro, que dava como desligado ou caía na caixa de mensagens.

No dia de seu desaparecimento, domingo (4), Mauro foi visto por amigos em um bar do Parque da Cidade, sozinho e aparentemente feliz, conforme noticiou o Jornal de Brasília, na quinta. O filho do metroviário ainda revelou à reportagem, que seu pai havia tido o carro roubado por um adolescente duas semanas do desaparecimento.

Segundo Douglas da Silva Sousa, 23 anos, o menor se aproximou do pai e conquistou a confiança. “Ele pediu a chave do carro para pegar uma mochila lá dentro e furtou o veículo”, revela o jovem.

O adolescente foi apreendido com o automóvel dias depois, em São Sebastião. Ele estava acompanhado por um maior, que também foi detido. Eles acabaram soltos e o menor voltou a entrar em contato com Mauro Sérgio. O filho diz que o pai afirmou que estava conversando com o adolescente, mas não revelou o conteúdo dos diálogos.