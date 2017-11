Metrô não circulará neste sábado (11); serviço será retomado no 2º dia de prova do Enem

O Metrô-DF informou, na noite desta sexta-feira (10), que os trens não irão circular neste sábado (11). Segundo a companhia, as estações estarão fechadas porque, até as 20h30, o Sindicato dos Metroviários não havia apresentado a lista de empregados que trabalhariam amanhã. “De acordo com Carta da companhia enviada ao sindicato a lista de empregados deve ser entregue até as 14h do dia anterior ao da escala de trabalho”, informou, em nota.

Essa exigência, acrescentou a companhia, se deve à necessidade de cumprimento da decisão liminar proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho, que determinou a circulação de 90% dos trens em horários de pico, 60% nos demais horários e 100% do funcionamento do Metrô no domingo (12), data das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

No domingo, o Metrô-DF informou que terá todas as suas 24 estações abertas para embarque e desembarque, de 8h30 às 19h. Na segunda-feira, a direção se comprometeu a funcionar no horário de pico (6h às 10h e de 16h30 às 20h30).

Sem acordo

A audiência de conciliação entre representantes do Metrô-DF e do Sindmetrô terminou sem acordo. As partes se reuniram nesta sexta-feira (10), na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT10), para tratar das reivindicações da categoria que desencadearam a greve iniciada nesta quinta-feira (9). Com o impasse, a previsão é de que a greve dos metroviários continue, de acordo com o Sindicato.