Mesatenista brasiliense embarca para primeira competição fora do País

Com o sonho de ser reconhecido internacionalmente e tendo o mesatenista Ma Long como ídolo, Thiago Oliveira viaja para o Japão, no próximo dia 5. O brasiliense de 15 anos é um dos quatro representantes brasileiros em uma competição de tênis de mesa que será realizada em Tóquio. Depois ele segue para a China, onde completa a temporada de dois meses.

Essa é a primeira vez que o jovem participa de um torneio fora do Brasil. O técnico Marildo Santos conta que o jogador é elogiado por todos que acompanham os torneios. “Estou nesse esporte há 20 anos e sei reconhecer um talento. O Thiago é um exemplo”, ressalta.

Saiba mais Sobre os treinos diários, Thiago fala que se dedica ao máximo ao esporte, mas não deixa a atividade prejudicar a vida acadêmica.

“Quando não estou no período escolar treino todos os dias, mas na época das aulas o treinamento é concentrado em três vezes por semana, durante seis horas diárias”, explica. “Meu sonho é ser destaque no Brasil e no mundo”, planeja o mesatenista.

Ele é morador do Lago Sul, cursa a 2ª série do Ensino Médio e nunca repetiu de ano.

Thiago integra o grupo de oito participantes escolhidos na América Latina para a competição na Ásia. Além do Brasil, Colômbia, Peru e Porto Rico foram selecionados. Ele é o único brasiliense, entre os quatros brasileiros que completam o time. A primeira vez que Thiago saiu do País foi aos 11 anos, quando fez um intercâmbio de um mês na Europa.

A confiança de Marildo em seu pupilo é tão grande, que até mesmo o estudo pode ficar em segundo plano, caso seja necessário. “Ele é um exemplo sem comparação. Os pais dele sabem que podem deixá-lo sem estudar durante dois meses por causa do esporte. Eles compreendem que ele vai recuperar todo o conteúdo quando voltar, por que acreditam no aluno e no filho exemplar que ele é”, elogia o treinador. E ele complementa. “Não é fácil consegui algo assim, estou nesse clube há 10 anos e só agora alcancei essa conquista.”

Marildo cita ainda que o coordenador de tênis de mesa, Roberto Yassu, e sua esposa, Massako, também são indispensáveis na carreira do atleta. “Eles auxiliam em tudo que é preciso, não poderíamos deixar de citá-los.”

No esporte desde os oito anos, Thiago conta que foi amor à primeira vista. “Tudo começou quando fui a um torneio que meu treinador organizou. Gostei muito do esporte e contei ao meu pai, que logo comprou uma mesa para a gente treinar, pouco tempo depois entrei para o Clube Nipo”, relata. Ele acrescenta que a equipe de treino sempre o ajudou.

“Meu treinador é uma peça fundamental na minha vida. Foi ele quem me ajudou a chegar até aqui. Meu pai, que também joga, além de me incentivar, é meu parceiro, o que me deixa muito feliz”, destaca Thiago. Ele afirma que as viagens foram umas das coisas que mais chamaram a atenção na categoria. “Já fui para Salvador e Caldas Novas, lá tive experiências incríveis”, recorda.