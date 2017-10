Menos tímida, chuva volta a cair em vários pontos do DF

Tweet no Twitter

A chuva que caiu sobre a capital neste início de tarde reascendeu as esperanças dos brasilienses de um clima mais ameno para este fim de semana, como prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Menos tímida que ontem (26), a chuva foi registrada em diversos pontos do DF, como em Taguatinga, Águas Claras, na área central de Brasília e nas Asas Sul e Norte.

O Inmet prevê chuvas isoladas no fim de semana, quando as temperaturas devem ficar entre 20ºC e 31ºC. O meteorologista Luiz Cavalcanti comenta que a tendência é que, a partir deste domingo, as chuvas sejam mais intensas. “Devem se prolongar durante toda a próxima semana”, diz.

Amanhã (28), a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 70%. Na próxima semana, esse valor pode chegar aos 90%. Já os ventos terão intensidade de fraca a moderada, com rajadas ocasionais.