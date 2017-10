Menor rouba carro e deixa veículo pendurado em viaduto de Brasília

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um menor de 17 anos com veículo roubado menos de 5 horas depois do crime. O dono do Fiat/Strada fez a denúncia pelo telefone 191 e informou que o carro tinha sido roubado em Luziânia/GO e que sabia que o veículo estava na BR 040 por causa do rastreador.

Os policiais começaram o acompanhamento e, no Km 30 da EPIA, a equipe viu o carro e o condutor não obedeceu a ordem de parada dos policiais. Ele tentou acessar um retorno, perdeu o controle da direção e bateu na mureta.

O condutor é um adolescente de 17 anos, preso pela PRF em agosto, denunciado por passageiros de um ônibus porque ele estava com a chave de um carro roubado.

A vítima reconheceu o adolescente como autor do roubo. O jovem foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente.

