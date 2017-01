Menor infrator foge pela porta da frente da Unidade de Internação do Recanto das Emas

Um jovem interno da Unidade de Internação do Recanto das Emas (Unire) fugiu da instituição pela porta da frente no último sábado (21). De acordo com a Secretaria de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude (Secriança), ele trocou de roupa com um visitante e escapou.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 16h30. O Ministério Público e Vara da Infância também já foram informados sobre o caso. A Secriança comunicou que analisa, via corregedoria, as causas da fuga.

A Unire é uma das três Unidades de internação de adolescentes e jovens do Distrito Federal.