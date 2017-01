‘Menor Infrator’ é apreendido com carro roubado em Ceilândia

Tweet no Twitter

A Polícia Militar apreendeu, na tarde desta sexta-feira (13), por volta das 16h30, um adolescente de 15 anos suspeito de roubar um carro no P Norte, em Ceilândia. A apreensão do jovem, que se apresenta como “Menor Infrator” em seu perfil do Facebook, foi realizada por volta das 16h30, na QNN 19, também em Ceilândia.

De acordo com a PM, o veículo, um Fiat Punto, de cor vermelha, foi roubado por volta das 20h dessa quinta (12). Na ocasião, o proprietário do carro, um bombeiro militar, foi deixado na rua.

Hoje, o carro foi localizado com dois menores, na QNO 16 do Setor O. Eles fugiram ao notar a presença dos policiais. A PM encontrou apenas um deles, com ajuda de populares.

O menor possui passagens por diversos roubos e estava com um mandado de busca e apreensão em aberto. Ele foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA II) para registro da ocorrência, onde a vítima reconheceu o jovem como sendo o autor do roubo.