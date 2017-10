Menino de 7 anos é atropelado na L2 Norte

Um menino de 7 anos precisou de atendimento médico após ser atropelado por volta das 20h desta segunda-feira (23), na L2 Norte, na altura da Quadra 402, em frente ao supermercado Big Box. A criança, que é autista, foi atendida por policiais militares e por uma médica pediatra que passavam pelo local.

Com a chegada de uma equipe do Corpo de Bombeiros, o garoto foi imobilizado e transportado para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), com escoriações e suspeita de fratura no braço direito. O motorista do carro envolvido não sofreu ferimentos. O trânsito, que precisou ser interrompido durante o atendimento, ficou aos cuidados da Polícia Militar e do Detran.

Mais cedo, um trágico acidente levou à morte de um pedestre que tentava atravessar a BR-020, próximo à entrada da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Outra vítima de atropelamento nas vias do DF foi o ciclista Raul Aragão, de 23 anos, entusiasta da bicicleta e voluntário da ONG Rodas da Paz. O corpo do jovem, que morreu no domingo (22) após ser atropelado na Asa Norte, foi velado nesta segunda-feira (23).

Mortes no trânsito

De acordo com o Departamento de Trânsito (Detran-DF), Brasília vive um 2017 bem menos violento, em relação ao ano passado. Até setembro o órgão registrou 59 pedestres mortos, contra 130 de 2016.

A cidade também vive um momento melhor na quantidade de vítimas mortas em acidentes de trânsito. Segundo o departamento, colisões, capotamentos e afins levaram 188 pessoas a óbito até setembro deste ano, contra 296 em 2016, considerando o mesmo período.