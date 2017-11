Menino de 2 anos morre em UPA e suspeita é de agressão

Um menino de dois anos de idade morreu em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Goiânia (GO), na noite dessa sexta-feira (3). O caso é investigado pela Polícia Civil, uma vez que o Conselho Tutelar da região acompanhou o caso e diz ter recebido denúncias de que a criança foi vítima de agressão.

Segundo disse o conselheiro tutelar William Carlos da Silva em entrevista à TV Anhanguera, o padrasto e a mãe do menino dizem que ele passou mal em casa e foi logo socorrido. Silva disse que ao chegar na UPA, foi informado de que a criança havia chegado à unidade sem vida.

O conselheiro relatou ter conversado com o padrasto, que contou como o caso teria ocorrido. “Conversei com o padrasto, que me disse que estava sozinho com a criança em casa, pois a mãe tinha saído para fazer umas vendas, e aí ela estava no sofá. Foi quando ele percebeu que o menino sangrava pelo nariz. Em seguida, começou a espumar a boca, mas logo foi socorrido. Infelizmente não resistiu”, lembra William.

O caso foi registrado na delegacia como morte suspeita. Ao G1, o delegado responsável pelo caso contou que, durante depoimento, mãe e padrasto contaram que a criança caiu de moto com uma tia, há mais de 20 dias. Por esta razão, o menino teria sido internado e submetido a uma cirurgia. Nas palavras do delegado, na noite de sexta-feira, segundo os responsáveis, o menino começou a passar mal, teve sangramento no nariz e acabou morrendo em decorrência ainda desses ferimentos.

Não há informações sobre o histórico de saúde do pequeno. O delegado solicitou perícias para constatar se houve ou não agressões. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização da autópsia, mas o resultado do laudo não foi divulgado.