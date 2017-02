Após nova internação, menino baleado por policial civil durante confusão no trânsito será operado de novo

Menos de uma semana depois de retornar ao Hospital Santa Helena, na Asa Norte, o menino de 6 anos baleado pelo policial civil Sílvio Moreira Rosa, durante confusão no trânsito há quase um mês, terá de ser operado novamente nesta segunda-feira (6). Paula Caixas – mãe de Luís Guilherme – contou que os médicos informaram que o garoto foi atingido no peito e a bala continua alojada no pulmão. O detalhe coloca em risco a vida da criança, que já passou por outras duas cirurgias.

O garotou chegou a receber alta no domingo passado (29). Porém, dois dias depois, o quadro clínico de Luís voltou a piorar. Apesar do susto, a mãe garante que o filho vem se recuperando bem: “Luis Guilherme está bem, mas após vários exames, ficou constatado que o projétil está num local que não pode continuar. Deus com certeza não quer essa marca dentro dele. Terá as marcas das mãos de Deus, de um milagre, mas não a marca de um malfeitor dentro dele”, desabafou Paula.

A mulher, que estava no carro quando o filho foi ferido, busca manter a fé em um momento tão delicado: “Creio que Deus já operou um milagre, já salvou a vida dele. Mas Deus opera seus milagres de uma forma completa e não pela metade. Faltava retirar a bala, e agora chegou a hora”.

O garoto foi baleado em trecho da BR-070, perto de Águas Lindas de Goiás (GO). O pai da vítima relatou que o policial civil atirou várias vezes contra o carro da família sem ter sido provocado.

Desde então, o agente de custódia Sílvio Rosa está preso em Goiânia. Lotado no Centro de Progressão Provisória do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), tem histórico na corporação de ser problemático. Inclusive, a chegou a ser exonerado da Polícia Civil por tentativa de fraude em aposentadoria. No entanto, foi reintegrado pelo então governador Agnelo Queiroz, no último dia de gestão. Ao ser detido, alegou, inicialmente, que pensava estar lidando com assaltantes.

O policial foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) por tripla tentativa de homicídio duplamente qualificado. Os promotores entederam que além do garoto, o agente colocou em risco a vida do pai e da mãe do menino.