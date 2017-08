Menino atira em vizinho ao defender prima de suposta tentativa de estupro na Candangolândia

Tweet no Twitter

Uma suposta tentativa de estupro terminou com um homem de 58 anos ferido e preso na noite desta quarta-feira (9), por volta das 20h15, no Setor de Chácaras da Candangolândia. O suspeito foi atingido na barriga por uma arma de chumbinho disparada por um menino de 13 anos, que alegou que o homem havia mostrado o órgão genital para sua prima de 16 anos momentos antes.

A Polícia Militar do DF foi acionada por moradores da região que ouviram disparos de arma de fogo. No local, o garoto contou aos policiais que defendia sua prima após o vizinho ter exibido o pênis e tentado abraçá-la. O menino disse, ainda, que o homem também o ameaçou dizendo que iria pegar sua mãe. Nesse momento, ele teria pegado a espingarda e atirado na barriga do suspeito. O ferimento não foi grave.

O homem foi detido e encaminhado para a 21ª Delegacia de Polícia, responsável pela região, onde foi autuado por tentativa de estupro. O jovem não chegou a ser apreendido, por ter agido em legítima defesa.