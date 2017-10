Meninas ganham festa de debutante no Riacho Fundo II

Tweet no Twitter

Riacho Fundo II fará festa de debutante para dez meninas da região

Jovens têm até 30 de outubro para se inscrever na administração regional. Contempladas serão escolhidas por sorteio

Dez moradoras do Riacho Fundo II vão ganhar uma festa de debutante promovida pela administração regional e pela Associação das Mulheres Atuantes do Gama e Distrito Federal. E tem direito a tudo: vestido, maquiagem, fotos e podem chamar dez convidados. A preferência é para adolescentes de baixa renda e as inscrições podem ser feitas até 30 de outubro na administração.

Para participar é preciso levar a certidão de nascimento, uma foto 3×4, comprovante de residência, RG e CPF. O baile está marcado para o dia 1º de dezembro, e as escolhidas precisam ter feito 15 anos neste ano ou completar a idade até dezembro de 2017.

Festa de debutante

Inscrições

Até 30 de outubro (segunda-feira)

Das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas

Na Administração Regional do Riacho Fundo II — QN 7A, Conjunto 6, Lote ½

Mais informações: (61) 3333-9627