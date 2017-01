Menina de 4 anos se afoga em balde com água na Cidade Estrutural

Tweet no Twitter

Uma menina de 4 anos se afogou em um balde com água na noite desta quinta-feira (12), na quadra 1 da Cidade Estrutural. A criança, que é portadora de deficiência, teria ficado submersa por cerca de 5 minutos e precisou ser levada para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

Os avós da criança, segundo o Corpo de Bombeiros, relataram que ela ficou de cabeça para baixo, submersa em um balde com água. Ainda segundo os avós, que são detentores da guarda da menina, ela foi retirada do recipiente pelo avô, que constatou que ela não respirava. Em seguida, ele entrou em contato com os bombeiros e iniciou os procedimentos de reanimação cardiopulmonar.

Os bombeiros informaram que, chegando ao local, constataram que a criança respirava com muita dificuldade e apresentava um quadro de muita agitação. Após os procedimentos, a vítima foi levada ao quartel de bombeiros do SIA para o transporte aéreo ao HBDF, estabilizada, sedada, entubada e com ventilação mecânica. Os avós também seguiram para o hospital.