Menina de 15 anos é estuprada sob a mira de uma arma e na frente do irmão

Uma adolescente de 15 anos foi estuprada sob a ameaça de uma arma, na frente na irmão de três anos, na quadra 30 do Setor Oeste do Gama, por volta das 17h desta terça-feira (24). O suspeito fugiu logo após o crime, mas foi denunciado à Polícia Militar e acabou preso.

Policiais recolheram uma foto do acusado e conseguiu identificá-lo logo depois, durante patrulhamento nas quadras próximas ao endereço dele. O rapaz foi preso e reconhecido pela vítima na 20º Delegacia de Polícia.

Conforme a PM, o criminoso manteve uma arma apontada para a cabeça da vítima com o objetivo de conter a resistência dela. O revólver não foi apreendido. De acordo com a corporação, este mesmo bandido havia sido preso no dia 19 de agosto deste ano.

Na última prisão, ele estava acompanhado por dois adolescentes e uma mulher. O grupo portava várias porções de maconha e R$ 210 em espécie. Na DP, ele assinou Termo Circunstanciado e foi liberado.

Ele já tem uma passagem por porte de drogas, uma por lesão corporal recíproca e outra por extravio de documentos.