Membro de quadrilha especializada em furto de veículos é preso no DF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, por volta das 20h deste sábado (10), um membro de uma quadrilha de São Paulo especializada em furto em interior de veículo no DF. Ainda hoje, ele teria praticado furtos na Asa Sul.

De acordo com a PMDF, a prisão ocorreu na BR-040, quando o veículo conduzido pelo suspeito foi avistado por um policial, que conseguiu abordá-lo. Após a prisão, foi constatado que o carro era clonado.

No interior do automóvel, foram encontrados alicates e outras ferramentas usadas para a prática dos furtos, além de um uniforme do Detran-DF, o qual a polícia acredita ter ter sido, também, furtado de algum veículo.

Outro carro, que estaria dando suporte ao criminoso, tentou entrar em confronto com a polícia, mas fugiu. A polícia continua as buscas pelo fugitivo.

A Polícia Civil continuará as investigações.